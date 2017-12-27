Прямой эфир

Премьер Украины потребовал отставки главы «Укроборонпрома»

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы госконцерна «Укроборонпром» Романа Романова из-за долгов по зарплате  работникам Николаевского судостроительного завода.

«Я дал поручение руководителю «Укроборонпрома» погасить задолженность перед коллективом завода. Задолженность не погашена, я слышал обратную информацию, что они не могут этого сделать. Я этого не понимаю, поэтому я сегодня напишу представление на президента, а советую руководителю «Укроборонпрома» сегодня уволиться самостоятельно», — приводит его слова «РИА Новости».

Гройсман надеется, что после отставки Романова новый глава предприятия решит проблемы с зарплатами.

Работа Николаевского судостроительного завода была остановлена из-за отказа властей возмещать ему средства на содержание недостроенного ракетного крейсера «Украина», доставшегося в наследство от СССР. На данный момент задолженность перед работниками составляет порядка $2,1 млн.

Ранее портал iz.ru сообщал, что генпрокуратура Украины обнаружила недостачу в оборонном бюджете страны на сумму более 6,1 млрд гривен (около $237 млн), что составляет порядка 11% годового финансирования.

Таким образом, предприятия концерна «Укроборонпром» задолжали 1,6 млрд грн ($57 млн).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко призвали отозвать законопроект об антикоррупционном суде
Не прошедших аттестацию украинских полицейских отправляют в Донбасс

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017