Премьер Украины потребовал отставки главы «Укроборонпрома»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы госконцерна «Укроборонпром» Романа Романова из-за долгов по зарплате работникам Николаевского судостроительного завода.

«Я дал поручение руководителю «Укроборонпрома» погасить задолженность перед коллективом завода. Задолженность не погашена, я слышал обратную информацию, что они не могут этого сделать. Я этого не понимаю, поэтому я сегодня напишу представление на президента, а советую руководителю «Укроборонпрома» сегодня уволиться самостоятельно», — приводит его слова «РИА Новости».

Гройсман надеется, что после отставки Романова новый глава предприятия решит проблемы с зарплатами.

Работа Николаевского судостроительного завода была остановлена из-за отказа властей возмещать ему средства на содержание недостроенного ракетного крейсера «Украина», доставшегося в наследство от СССР. На данный момент задолженность перед работниками составляет порядка $2,1 млн.

Ранее портал iz.ru сообщал, что генпрокуратура Украины обнаружила недостачу в оборонном бюджете страны на сумму более 6,1 млрд гривен (около $237 млн), что составляет порядка 11% годового финансирования.

Таким образом, предприятия концерна «Укроборонпром» задолжали 1,6 млрд грн ($57 млн).