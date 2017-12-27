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На Барбадосе застрелили брата Рианны

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Фото: Instagram/badgalriri
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На Барбадосе в перестрелке погиб двоюродный брат Рианны. Об этом певица написала на своей странице в Instagram.

«Покойся с миром, кузен… не могу поверить, что только вчера вечером я обнимала тебя! Не могла представить, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло в твоем теле!!! Всегда буду любить тебя!» — написала певица барбадосского происхождения.

Как передает Sky News, 21-летний Тэвон Кайсин Аллейн был убит в Сен-Мишеле 26 декабря возле своего дома. Сообщается, что неизвестный подошел к нему сзади и выстрелил несколько раз. Двоюродный брат певицы был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти. С того момента, как он вместе с Рианной сидел за рождественским столом, прошло всего несколько часов, сообщают «Дни.ру».

Портал iz.ru писал о том, что журнал Forbes по итогам 2017 года включил Рианну в десятку самых высокооплачиваемых исполнительниц. Топ рейтинга возглавила американская певица Бейонсе Ноулз.

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