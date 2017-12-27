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В Турции представили новые условия для расторжения брака

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Турецкие власти представили новые условия для расторжения брака. Мужу нужно лишь назвать свою жену сестрой или матерью. Непонятно только, кто именно должен услышать формулировку. И что делать, если мужчина просто оговорился? Сойтись можно, но только в том случае, если прежде супруги не расставались. Еще раньше управление по делам религии придумало более интересный способ развода. Теперь достаточно текстового сообщения. Нужно только написать благоверной три раза «развод» на арабском языке.

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