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Путин прибыл в ЦИК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин прибыл в Центризбирком для подачи документов для выдвижения кандидатом на выборах президента.

Путин идет на выборы президента как самовыдвиженец. Об этом он заявил на большой пресс-конференции, которая состоялась 14 декабря. Самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей —на каждый регион будет приходиться не менее 7,5 тыс. подписей граждан.

26 декабря собрание инициативной группы поддержало самовыдвижение Путина. Сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Станислав Говорухин и руководитель всероссийского общественного движения Ольга Амельченкова создали инициативную группу по выдвижению Путина 19 декабря. Кроме того, решение президента баллотироваться на новый срок поддержали многие известные политики, деятели культуры и искусства.

Всего в собрании инициативной группы избирателей приняли участи 668 человек.

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