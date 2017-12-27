Сбитую пенсионерку пришлось доставать из-под колес спасателям в Пензе

Сбитую пенсионерку пришлось доставать спасателям из-под колес автомобиля в Пензе, сообщила пресс-служба поисково-спасательного центра города.

Трагедия произошла 25 декабря на перекрестке улиц Рахманинова и Глазунова. Автомобиль Renault Logan под управлением 30-летнего мужчины сбил женщину 82 лет. Спасателям, прибывшим на место аварии, пришлось приподнимать машину специальным инструментом, для того чтобы извлечь тело женщины, сообщило ИА «Пенза-Пресс».

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи от полученных травм. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.