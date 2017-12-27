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Пять человек за шесть дней задержано за вырубку елей в Татарстане

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Пять человек за шесть дней задержано за вырубку елей в Республике Татарстан, рассказал начальник отдела государственного надзора и контроля Министерства лесного хозяйства РТ Нияз Тазмеев.

В стартовавшей с 20 декабря операции под названием «Ель» за шесть дней было поймано 5 человек, занимающихся незаконной вырубкой хвойных. Ущерб, нанесенный лесорубами, оценивается приблизительно в 9 тыс. рублей. Все задержанные были привлечены к административной ответственности. Рейды проводятся инспекторами Министерства лесного хозяйства совместно с полицией, сообщило ИА «Татар-информ».

Незаконная вырубка в большинстве случаев происходит в сельской местности. Фиксировались случаи, когда в рубке участвовали несовершеннолетние. В связи с этим сотрудниками Министерства лесного хозяйства в школах проводится профилактическая работа с детьми, на тему недопустимости незаконной вырубки ели.

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