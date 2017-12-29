Издательству «Малыш» исполнилось 60 лет. Юбилей отметили большой выставкой в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ), а также презентациями книг «Малышу — 60» и «Путешествие вокруг света с художником Чижиковым». Виктор Чижиков — один из самых известных советских и российских иллюстраторов, на созданных им образах героев детских книг и сказок выросло не одно поколение.

На выставке были представлены книги с оригинальными иллюстрациями Чижикова, в том числе «Про девочку Машу и куклу Наташу», «Волшебник Изумрудного города», «Вниз по волшебной реке», а также работы не менее известных иллюстраторов, таких как Эрик Булатов, Илья Кабаков, Лев Збарский и Лиля Майорова.

— Лиля Майорова первой сделала книжку-игрушку, которая потом расходилась миллионными тиражами по всему миру, — рассказал «Известиям» режиссер Александр Митта. — В «Малыше» всегда работали лучшие графики Советского Союза, в том числе и авангардные. Издательство давало им возможность творчества. «Малыш» был ярким явлением в истории русской книги. Я тоже сотрудничал с «Малышом» в качестве редактора и здесь же познакомился со своей будущей женой — Лилей Майоровой. Совместную книжку в итоге мы так и не сделали, но зато скоро будем отмечать 65 лет совместной жизни. Я делал ручную работу — комиксы для самых маленьких: книжки величиной с пол-ладони, дети обменивались ими. Но главное в «Малыше» — то, что тогда и сейчас он знакомит детей с классикой русской литературы.

Первым главным редактором «Малыша» был ценитель поэзии высокообразованный человек Юрий Тимофеев. Именно он привлек к сотрудничеству целую плеяду молодых поэтов и прозаиков: Ирину Токмакову, Генриха Сапгира, Эмму Мошковскую, Геннадия Цыферова.

Книги этих и многих других авторов до сих пор переиздаются и любимы уже новыми поколениями детей. Правда, изменились времена, и теперь «Малыш» стал частью департамента «Планета детства» издательской группы «Эксмо-АСТ».

— Мы бы хотели поблагодарить библиотеку (РГДБ. — «Известия») за то, что предоставила нам место для нашей юбилейной выставки, — отметила главный редактор «Малыша» Ольга Муравьева. — Мы проводим множество мероприятий по популяризации детских книг, недавно провели выставку к 130-летию Самуила Маршака, основоположника детской литературы в нашей стране. У «Малыша» много планов, и мы постараемся и дальше радовать наших дорогих читателей.

Главный художник издательства Михаил Салтыков, в свою очередь, отметил, что «Малыш» сохранился и пережил трудные времена только благодаря личному энтузиазму всех сотрудников.