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Стрельба на кондитерской фабрике в Москве

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
Утром в среду, 27 декабря, стало известно о стрельбе, произошедшей в здании столичной фабрики «Меньшевик»
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Кроме того, по данным СМИ, пять человек удерживаются в заложниках в здании фабрики
Фото: ТАСС/Александр Щербак
В ГУВД Москвы ранее информацию о захвате заложников опровергли, но подтвердили факт стрельбы
Фото: агентство городских новостей «Москва»
В результате, по предварительным данным, погиб охранник предприятия
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Сотрудники полиции на месте происшествия
Фото: агентство городских новостей «Москва»
По данным журналистов, стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает туда сотрудников правоохранительных органов и медиков
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
По неподтвержденной информации, заложников удерживает директор предприятия Илья Аверьянов
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Известно, что стрельба началась после спора, возникшего между хозяйствующими субъектами
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