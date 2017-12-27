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Уссурийские мошенники просят дорогие подарки от имени прокуратуры

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В Уссурийске мошенники начали действовать от имени городской прокуратуры. Неизвестные звонят по телефону предпринимателям и требуют дорогостоящих подарков.

Взамен лжеработники прокуратуры предлагают приехать для решения вопросов по поступившим жалобам. Об этом сообщает ИА UssurMedia. Ведомство предупреждает бизнесменов, что такие просьбы не могут исходить от сотрудников. 

Как ранее писал портал iz.ru, в Пензенской области зафиксированы случаи, когда граждане из-за обмана мошенников привозят в прокуратуру дорогостоящие спиртные напитки и продукты. Об этом их просят по телефону неизвестные, которые представляются сотрудниками ведомства. Жертвами стали несколько предпринимателей. Злоумышленники вызывают их в один из кабинетов под предлогом проверки. Кроме покупки деликатесов, людей просят пополнить счет мобильного телефона.

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