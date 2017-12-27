На Ростовскую область надвигается туман

Сильный туман движется на Ростовскую область. По прогнозам метеорологов, видимость не будет превышать 500 м. Неблагоприятные погодные явления ожидаются в ближайшие часы.

Как сообщает RostovGazeta, с предупреждением водителям выступили сотрудники Госавтоинспекции. Они напомнили, что в условиях тумана предметы на дороге не только меняют очертания, но и кажутся в разы дальше, чем есть на самом деле. В связи с этим необходимо выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями и не превышать допустимых значений. Чтобы избежать столкновения, дистанцию между автомобилями необходимо увеличивать.

Судя по онлайн-табло международного аэропорта Платов, уже задерживаются два рейса из Москвы.

Сильный туман уже становился причиной задержек или отмены рейсов из ростовского аэропорта этой осенью. Так, в связи с неблагоприятными погодными явлениями были внесены изменения в полетное расписание 12 ноября.