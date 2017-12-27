Четыре клуба РФПЛ интересуются полузащитником «Ахмата» Швецом

Четыре российских футбольных клуба заинтересованы в покупке полузащитника грозненского «Ахмата» Антона Швеца. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники.

По информации журналистов, 24-летним игроком интересуются московские «Спартак» и «Локомотив», а также петербургский «Зенит» и «Краснодар». При этом уточняется, что «Ахмат» планирует получить за Швеца около €5 млн, однако сумму пока не озвучил никто из потенциальных покупателей.

Антон Швец перешел в «Ахмат» на правах свободного агента летом 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Грозненский «Ахмат» продлил контракт с 22-летним вратарем Виталием Гудиевым, писали «Известия» 12 декабря. Предыдущее соглашение молодого футболиста истекало уже летом 2018 года.