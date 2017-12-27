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В поселке под Челябинском в помещениях детсада от холода появился снег

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Родители воспитанников детского сада в поселке Роза Челябинской области утверждают, что в помещениях настолько холодно, что появился снег. Им приходится утеплять комнаты мягкими игрушками.

Как сообщает ИА «Ура.ру», родители намерены жаловаться на происходящее в правоохранительные органы и прокуратуру. В качестве доказательств жители поселка опубликовали в соцсетях фотографии термометров в помещениях детского образовательного учреждения. На снимках видно, что градусники показывают +13 градусов.

Отмечается, что ремонт системы отопления в садике проводился в прошлом году после многочисленных жалоб на низкие температуры в группах. В итоге, как говорят родители, теплее стало лишь на втором этаже. А на первом — даже холоднее, чем раньше.

Между тем, по словам главы Розинского городского поселения, он узнал об этой ситуации лишь три дня назад от родителей. В местной прокуратуре пока ситуацию не комментируют.

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