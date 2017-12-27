Огромную елку из мягких игрушек соорудили в Красноярске

Во дворе детского сада № 251 в Красноярске появилась необычная новогодняя елка. Вместо еловых веток — около 200 мягких игрушек. Дети и родители принесли так много предметов, что получилось новогоднее дерево высотой примерно 3 м. Воспитатели планируют, что елка простоит до весны.

В главном управлении образования города сообщили, что новогодние городки появились во дворах почти всех детских садов. В течение нескольких недель дети вместе с родителями и педагогами лепили скульптуры, мастерили елочные игрушки, строили горки. Большинство фигур — цветные. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Как писал портал iz.ru, в Новосибирске решили выкрасить в розовый цвет елки и сосны в парках и скверах. Это делается для того, чтобы защитить новогодние деревья от вандалов. Акцию проводят сотрудники Горзеленхоза. Большие деревья покрывают краской на 2,5 м в высоту, а невысокие — полностью. Раствор будет держаться около двух месяцев, а потом смоется. В его составе нет вредных химикатов. Однако если такое розовое дерево принести в теплое помещение, вещество начнет выделять неприятный резкий запах.