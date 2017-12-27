Галерею ледовых скульптур в Апатитах не успевают открыть к Новому году

Галерея ледовых скульптур в Апатитах Мурманской области не будет открыта в канун Нового года. Причина — технические проблемы.

Как сообщает ИА «Би-порт», церемония открытия пока запланирована на 2 января 2018 года. С чем конкретно возникли проблемы, мешающие открыть галерею для жителей и гостей города, пока неизвестно.

Галерею ледовых скульптур называют филиалом экскурсионно-туристического центра «Снежная деревня», которая каждый год на протяжении 10 лет создается мастерами со всей страны в Кировске Мурманской области. Объект уже заработал, его торжественно открыли в минувшую субботу.

По словам организаторов, в этом году деревня получилась самой масштабной за всё время. Над ледяными скульптурами работали около 50 команд. Там можно увидеть героев популярных мультфильмов «Пингвины из Мадагаскара», «Холодное сердце» и «Миньоны».

В середине декабря в Биробиджане прошел конкурс ледовых скульптур «Хрустальная менора», который в этом году приобрел статус международного. В тоже время в Магадане проходил XI Международный конкурс ледяных скульптур «Магаданский хрусталь».