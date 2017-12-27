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В исправительной колонии Коми появилась птицефабрика

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Настоящий птичий двор появился в ИК-1 в Коми. Сейчас там занимаются разведением индюков, кур, уток и гусей. Яйца идут на диетическое питание осужденным. Так, только куры дают в день 120 яиц.

Как сообщает ИА «Комиинформ», ухаживают за птицами осужденные. Некоторые уже получили во время пребывания в колонии профессию птицевода. В администрации ИК утверждают, что уход за живностью имеет воспитательный фактор — якобы осужденные меняются в лучшую сторону.

Между тем в ближайшее время под новый птичник собираются приспособить старое здание котельной на территории промзоны. Как сказали агентству в пресс-службе УФСИН по Коми, вполне возможно, в будущем колония займется разведением страусов.

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