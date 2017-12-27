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Тарифы в общественном транспорте Владивостока поднимут с января

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Плата за проезд в автобусах во Владивостоке подорожает до 23 рублей с 1 января 2018 года. Перевозчики предложили городской администрации пересмотреть тариф из-за роста эксплуатационных затрат.

Окончательная цена установлена методом индексации с применением индекса потребительских цен, утвержденных Минэкономразвития России. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Приморье повышали в январе 2017 года, тогда она увеличилась на 1 рубль.

Как писал портал iz.ru, цены на некоторые виды городского транспорта, в том числе катера, паромы и троллейбусы, подорожают в Севастополе уже с 1 января 2018 года. С начала года экономически обоснованный тариф, который установили в департаменте городского хозяйства Севастополя, на катер от Графской пристани до Северной стороны составит 22 рубля. Также вырастет стоимость проезда и на пароме. Новая цена составит более 28,5 рубля. Тариф для городского пассажирского автомобильного транспорта вырастет до 18,8 рубля.

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