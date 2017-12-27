В сети появились первые кадры с места стрельбы на фабрике в Москве
Первое видео с места стрельбы, которую устроил на фабрике «Меньшевик» в Москве ее бывший совладелец и гендиректор, появилось в Сети.
По последним данным, бизнесмен расстрелял одного человека, ранения получили еще двое. После этого злоумышленник забаррикадировался в здании фабрики.
На место ЧП уже прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они пытаются установить контакт с бизнесменом.
Полицейские сообщили, что конфликт на Иловайской улице произошел между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора.