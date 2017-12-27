Устроивший стрельбу на фабрике в Москве забаррикадировался в здании

Мужчина, устроивший стрельбу на фабрике «Меньшевик» на Иловайской улице в Москве, забаррикадировался в здании, он вооружен. Внутри здания могут находиться заложники, 27 декабря сообщает РЕН ТВ.

По данным «РИА Новости», сотрудники полиции пытаются установить контакт для переговоров со злоумышленником.

В ГУ МВД РФ по городу Москве ранее подтвердили, что на фабрике произошла стрельба. По предварительным данным, огонь из ружья открыл бывший директор предприятия, когда за долгами к нему приехал его конкурент по бизнесу.

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают злоумышленника, который в ходе конфликта убил из пистолета своего конкурента по бизнесу.