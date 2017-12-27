Французы высмеяли масштабную спецоперацию по изъятию 7 г конопли

Пользователи социальной сети Twitter во Франции высмеяли масштабную операцию полиции по изъятию 7 г конопли в больнице Сан-Жак в городе Нант. Всего в мероприятии приняли участие 24 полицейских и две специальные собаки, также были перекрыты три здания медицинского учреждения.

В итоге полиции удалось обнаружить всего 7 г конопли в палате одного из пациентов. О прошедшей спецоперации полицейские рассказали сами в своем аккаунте в Twitter.

«Вы публикуете это, потому что гордитесь группой бездарей? Десятки человек, направленные на поиски семи несчастных граммов конопли в больнице», — написал пользователь Fred_Brchr.

Некоторые пользователи назвали данное сообщение «худшим твитом года». В свою очередь, в правоохранительных органах считают неприемлемой данную критику.

«Операция была проведена по распоряжению прокурора Республики и при согласии руководства больницы. Никакого обсуждения тут быть не может», — ответили правоохранители, которых цитирует «РИА Новости».

Ранее в декабре житель Копенгагена с крупной партией конопли вместо такси по ошибке сел в патрульную машину.