Открытое горение в промзоне в Домодедово ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне в подмосковном Домодедово. Об этом заявили в региональном главке МЧС.

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

Ранее портал iz.ru сообщал, что возгорание возникло в здании деревоперерабатывающего завода. Позже огонь перекинулся на соседний ангар, где хранились пиломатериалы и станки для их обработки. Общая площадь пожара составила около 1500 кв. м.

Информации о пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.