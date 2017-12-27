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Открытое горение в промзоне в Домодедово ликвидировано

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне в подмосковном Домодедово. Об этом заявили в региональном главке МЧС. 

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

Ранее портал iz.ru сообщал, что возгорание возникло в здании деревоперерабатывающего завода. Позже огонь перекинулся на соседний ангар, где хранились пиломатериалы и станки для их обработки. Общая площадь пожара составила около 1500 кв. м

Информации о пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. 

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