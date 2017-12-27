Собянин назначил нового замглавы департамента науки Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Олесю Беленькую заместителем руководителя столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра.

«Назначить Беленькую Олесю Юрьевну на должность заместителя руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы», — говорится в документе.

Служебный контракт с новым замглавы департамента заключен на пять лет.

22 декабря Собянин сменил главу управы района Лианозово. Распоряжением мэра на эту должность назначен Сергей Юрьев. Служебный контракт с ним заключен на один год.