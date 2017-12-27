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День рождения елочки отпразднуют в Тюмени

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Жителям Тюмени предложили организованно отметить день рождения елочки. Празднования начнутся уже сегодня, в городской библиотеке. Пришедшим расскажут о традициях встречи нового года в разных странах мира, а затем предложат проводить старый год.

А в центре семейного чтения имени Пушкина в рамках акции будут рассказывать об истории елочной игрушки. Пришедшие на лекцию узнают, где были построены первые фабрики по изготовлению игрушек для елки и смогут увидеть, как проходит процесс изготовления украшений из стекла.

Завершится программа празднования концертом органной и хоровой музыки, который состоится в приходе римско-католической церкви святого праведного Иосифа, сообщает ресурс megatyumen.ru со ссылкой на городской департамент культуры.

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