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Строительство метро в Омске заморозят

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В 2018 году планируется законсервировать строительство метрополитена в Омске. На эти цели из областного бюджета будет направлено около 800 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Бурков.

«Хватит смешить весь мир самой короткой схемой метро», — цитирует Буркова РИА «Омск-инфом».

По словам главы региона, необходимо снести заборы и запустить движение наземного городского транспорта. Для того чтобы не допустить сползания грунта в черте застройки, придется закрыть своды двух станций и заморозить объект. В дальнейшем судьбу проекта будут определять горожане и представители научного сообщества.

В тоже время, по мнению губернатора, аэропорт Омск-Федоровка находится в уникальном месте и является жизнеспособным проектом. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами о дальнейшей реализации проекта.

Между тем еще 13 декабря сообщалось, что на строительство первой линии метро в Омске дополнительно выделено 792 млн рублей.

Напомним, метро в Омске начали строить в 1993 году. На 2016 год, к 300-летию города, планировалась сдача первого участка. Однако за два года до этого власти Омска признали, что существуют финансовые трудности, которые мешают достроить объект.

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