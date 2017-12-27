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В Китае задержаны 40 человек за мошенничество на сумму более $300 млн

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Фото: Global Look Prees/Han Yuqing
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В Шанхае задержаны 40 подозреваемых по делу о махинациях с подделкой счетов на возврат налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на газету «Шанхай жибао».

Утверждается, что злоумышленники выписали чеки общей суммой в 2 млрд юаней (около $305 млн) более 300 компаниям. Таким образом, клиенты мошенников смогли сэкономить на уплате налогов порядка 300 млн юаней ($46 млн), а подобная услуга обходилась им в 6–8% от номинальной стоимости чеков. Преступная схема позволила подозреваемым заработать 40 млн юаней ($6 млн).

Задержания происходили 26 декабря в шести районах Шанхая. Расследование дела началось в мае.

В сентябре в КНР 26 виновных в организации крупнейшей в истории страны финансовой пирамиды приговорили к тюремным срокам и денежным штрафам общей суммой $276,2 млн.

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