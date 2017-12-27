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В Якутии мужчина замерз насмерть после новогоднего корпоратива

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В городе Мирном мужчина скончался в результате обморожения. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Саха (Якутия).

По предварительным данным, после новогоднего корпоратива погибший доехал на такси до подъезда своего дома. Однако домой мужчина не попал, так как не смог найти ключ от домофона. Позже его тело было обнаружено под уличной лестницей одного из многоквартирных домов.

Портал отмечает, что аналогичный случай произошел ранее в декабре — женщина замерзла насмерть на лестнице одного из ресторанов.

Сотрудники правоохранительных органов убедительно призывают не злоупотреблять алкогольными напитками в новогодние праздники.

Ранее, 26 декабря, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян проявить бдительность при совершении покупок в преддверии празднования Нового года и остерегаться «неликвида».

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