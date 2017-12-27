Продуктовая корзина подорожала в Венесуэле в 20 раз

Стоимость продуктов на месяц для семьи из пяти человек достигла в Венесуэле 13,88 млн боливаров, что на 150% больше, чем месяц назад. Такие данные приводит газета El Nacional со ссылкой на Центр документирования и социального анализа.

Согласно подсчетам Центра, с ноября 2016 года корзина подорожала на 2123%.

Для удовлетворения среднестатистических потребностей в ноябре венесуэльцам нужно было тратить более двух минимальных месячных зарплат в день.

В декабре Экономическая комиссия Латинской Америки и Карибского бассейна сообщила, что по итогам 2017 года ожидается снижение ВВП Венесуэлы на 9,5%.

При этом некоторые эксперты полагают, что инфляция по итогам этого года превысит 2000%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост потребительских цен в 2017 году на уровне 652,7%, а в 2018 году — уже 2349,3%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) признало экономику Венесуэлы дефолтной.

Президент страны Николас Мадуро пообещал, что доля социальных расходов в бюджете страны превысит 70% в 2018 году.