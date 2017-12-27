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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в трех субъектах РФ превысила недельный эпидпорог

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в трех субъектах РФ.

Информацию об этом распространил сайт Роспотребнадзора в среду, 27 декабря.

«Незначительное превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению: от 13% до 18%, зарегистрировано в трех субъектах Российской Федерации преимущественно за счет детского населения», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Отмечается, что за минувшую неделю было обследовано более 3 тыс. человек.

13 декабря Роспотребнадзор сообщил, что активность гриппа в Европе остается на низком уровне, доля гриппа среди вирусов, обнаруженных в России, составляет 3%.

Отмечается, что к 8 декабря суммарно привито более 66,5 млн человек, из них 17 млн детей и более 169 тыс. беременных женщин, за счет работодателей — 5,7 млн человек.

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