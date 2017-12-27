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Конгресс США провел опрос еще одного участника встречи сына Трампа и юриста из РФ

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса США опросили Ираклия Кавеладзе, который был одним из участников состоявшейся 9 июня 2016 года встречи Дональда Трампа – младшего с адвокатом из России Натальей Весельницкой.

Информацию об этом распространило агентство Reuters.

В Конгрессе хотят выяснить, помог ли Кавеладзе, который имеет связи в России, организовать эту беседу, сообщает ТАСС.

Факт встречи с российским юристом сын Трампа не отрицает, а оппоненты хозяина Белого дома утверждают, что она является подтверждением наличия предполагаемых связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Власти США неоднократно обвиняли РФ во вмешательстве в американские выборы 2016 года. На данный момент ведется несколько расследований по этому делу, среди фигурантов — бывший советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, экс-советник избирательного штаба Джордж Пападопулос и бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт.

По словам президента России Владимира Путина, обвинения в адрес Москвы — не что иное, как «шпиономания и бред».

18 декабря портал iz.ru рассказал о том, что американские законодатели, занимающиеся расследованием по России, намерены в течение предстоящей недели допросить конгрессменов Дейна Рорабахера и Дебби Вассерман-Шульца.

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