Трамп предрек фондовому рынку в США еще один успешный год

Президент США Дональд Трамп считает, что 2018 год будет очень успешным для американских компаний и фондового рынка.

Об этом он заявил в своем микроблоге.

«Год будет прекрасным для компаний и создания рабочих мест!», – цитирует его ТАСС.

Одной из причин такой уверенности Трампа стала вера в новую налоговую реформу, которую провели через конгресс и сенат республиканцы.

22 декабря Трамп подписал закон о масштабной налоговой реформе. Авторы законопроекта ожидают, что внесенные изменения обеспечат стимул к развитию американской экономики.

Согласно окончательной версии закона о поправках в налоговый кодекс, налог на прибыль американских корпораций с 35% должен быть снижен до 21%. Кроме того, максимальный подоходный налог должен составить 37% против ныне действующей планки в 39,6%.