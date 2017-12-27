Три крупных города в США подали в суд на Пентагон

Власти Нью-Йорка, Сан-Франциско и Филадельфии подали в суд на министерство обороны США. Об этом сообщает Associated Press.

Причиной иска стало то, что Пентагон не передавал ФБР полную информацию о бывших военнослужащих, которые лишились права на легальное ношение оружия.

«Ошибка по вине министерства обороны [США] привела к гибели невинных людей, поскольку оружие попало в руки преступников и тех, кто хотел причинить неизмеримый вред», — приводит «Газета.ру» заявление мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.

Ярким примером страшных последствий бездействия Пентагона, по мнению истцов, стала стрельба в техасской церкви, где погибли 26 человек и 20 пострадали.

5 ноября 26-летний Девид Келли, уволенный ранее с позором из ВВС США, устроил стрельбу в баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс. Позже Келли застрелился.

Пентагон не известил ФБР о судимости Келли за избиение супруги и о том, что он был пациентом психиатрической клиники. Это позволило бывшему военному приобрести в 2016 году винтовку.

«На протяжении десятилетий министерство обороны США не выполняло возложенные на него обязанности, состоящие в том, чтобы предоставлять ФБР информацию. Подавая иск, мы будем добиваться, чтобы суд обязал министерство обороны исправить ныне существующую неэффективную систему, из-за которой жизни людей подвергаются опасности», –– цитирует NBC советника нью-йоркского муниципалитета Захари Картера.

Иск подан в суд Восточного округа штата Вирджиния.