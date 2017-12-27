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Российские дипломаты порекомендовали Западу не повторять ошибок Наполеона

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Фото: РИА Новости/Александр Поляков
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Посольство РФ в ЮАР опубликовало в соцсети Twitter сообщение, приуроченное к 205-й годовщине изгнания войск Наполеона из России.

«26 декабря 1812 года территория Российской империи была полностью освобождена от вторжения армии Наполеона — очередное вторжение Запада в Россию привело к полному поражению агрессоров», — сказано в твите.

Сообщение сопровождается хештегами «Учите историю» (#LearnHistory) и «Не быть обреченными повторять те же ошибки» (#NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes). К записи прикреплена репродукция картины художника Иллариона Прянишникова «В 1812 году», на которой изображены пленные французские солдаты.

Позже данное обращение поместили в своих микроблогах российские посольства в США и Канаде.

Ранее в середине декабря посольство РФ в Лондоне с иронией отреагировало на слова лейбориста Криса Брайанта об опасностях, подстерегающих главу британского МИДа Бориса Джонсона во время визита в Москву. Дипломаты посоветовали в первую очередь остерегаться «медведей на московских улицах».

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