Российские дипломаты порекомендовали Западу не повторять ошибок Наполеона

Посольство РФ в ЮАР опубликовало в соцсети Twitter сообщение, приуроченное к 205-й годовщине изгнания войск Наполеона из России.

«26 декабря 1812 года территория Российской империи была полностью освобождена от вторжения армии Наполеона — очередное вторжение Запада в Россию привело к полному поражению агрессоров», — сказано в твите.

On 26 December 1812 the Russian Empire's territory was fully liberated from the invading Napoleon's army – yet another Western invasion into Russia resulted in a total defeat of the aggressors #LearnHistory #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes pic.twitter.com/t1247Mn9P7 — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 26 декабря 2017 г.

Сообщение сопровождается хештегами «Учите историю» (#LearnHistory) и «Не быть обреченными повторять те же ошибки» (#NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes). К записи прикреплена репродукция картины художника Иллариона Прянишникова «В 1812 году», на которой изображены пленные французские солдаты.

Позже данное обращение поместили в своих микроблогах российские посольства в США и Канаде.

Ранее в середине декабря посольство РФ в Лондоне с иронией отреагировало на слова лейбориста Криса Брайанта об опасностях, подстерегающих главу британского МИДа Бориса Джонсона во время визита в Москву. Дипломаты посоветовали в первую очередь остерегаться «медведей на московских улицах».