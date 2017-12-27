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Британский военный стал самым молодым покорителем Южного полюса в одиночку

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Фото: РИА Новости/В. Чистяков
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Британский 27-летний лейтенант Скотт Сирc стал самым молодым человеком, который добрался до Южного полюса в одиночку.

Информацию об этом распространила британская газета The Telegraph в среду, 27 декабря.

Сирсу удалось достичь полюса, пройдя 1,1 тыс. км за 38 дней, к католическому Рождеству.

«Последние пять недель были чрезвычайно сложными, но я горжусь тем, что стою здесь», — цитирует «РИА Новости» его слова, после того как за ним прилетел самолет.

Поход помог британцу собрать £30 тыс. для благотворительного фонда, занятого восстановлением школ в Непале.

11 октября ученые из канадского университета Торонто обнаружили гигантскую дыру в ледяном панцире Южного полюса планеты.

Полынья у берегов западной Антарктиды, около моря Уэддела, представляет собой открытую водную гладь, в которой изредка попадаются куски льда.

Если на Земле начнется глобальное изменение климата, подобные отверстия в вечных льдах сыграют губительную роль: теплые воды будут стремиться к поверхности, быстрее уничтожая ледовую корку на полюсах планеты. Это приведет к резкому повышению уровня Мирового океана.

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