Подросток отравился угарным газом в яме и погиб в Красноярском крае

Подросток отравился угарным газом в яме и погиб в Богучанском районе Красноярского края.

Трагедия произошла в субботу вечером, 23 декабря, когда подросток шел домой. Путь пролегал через неогороженную котельную. Погибший упал в резервуар для шлака, глубина которого составляла 6 м, выбраться самостоятельно он не смог, сообщило ИА KrasnoyarskMedia.

Утром 24 декабря тело молодого человека со следами термического воздействия обнаружил кочегар. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.