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Студенческий омбудсмен РФ Артем Хромов покинул свой пост

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Уполномоченный по правам студентов России Артем Хромов досрочно ушел со своей должности.

Об этом сам омбудсмен заявил в социальной сети в среду, 27 декабря.

«Я принял решение досрочно сложить с себя полномочия, которые истекают весной 2018 года», — цитирует ТАСС.

Он добавил, что причиной послужили внешние обстоятельства. Хромов вступил в должность уполномоченного по правам студентов в РФ в 2014 году.

19 декабря портал iz.ru сообщил, что зарубежные образовательные программы для отечественных вузов в обязательном порядке будут согласовывать с профильными российскими ведомствами.

Об этом говорится в докладе временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, который будет представлен в начале 2018 года.

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