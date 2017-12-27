Студенческий омбудсмен РФ Артем Хромов покинул свой пост

Уполномоченный по правам студентов России Артем Хромов досрочно ушел со своей должности.

Об этом сам омбудсмен заявил в социальной сети в среду, 27 декабря.

«Я принял решение досрочно сложить с себя полномочия, которые истекают весной 2018 года», — цитирует ТАСС.

Он добавил, что причиной послужили внешние обстоятельства. Хромов вступил в должность уполномоченного по правам студентов в РФ в 2014 году.

19 декабря портал iz.ru сообщил, что зарубежные образовательные программы для отечественных вузов в обязательном порядке будут согласовывать с профильными российскими ведомствами.

Об этом говорится в докладе временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, который будет представлен в начале 2018 года.