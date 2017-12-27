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Президент Киргизии рассказал о первой встрече с Путиным и отношении к РФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассказал «Известиям» о своей первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным в ноябре, а также об отношении киргизского народа к России.

«Это был мой первый зарубежный визит после избрания президентом Кыргызстана. И это показатель того высокого уровня взаимоотношений, которые реально существуют сейчас между нашими странами. У нас с Владимиром Владимировичем состоялся конструктивный и доверительный диалог», — сказал Жээнбеков.

Он отметил, что отношения России и Киргизии вышли за последние годы на высокий уровень.

«Нам удалось вывести отношения между Кыргызстаном и Россией на уровень стратегического партнерства и союзничества. Мы будем продолжать этот курс — подкреплять практическими результатами наши совместные наработки в политической, военно-технической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах», — сказал киргизский лидер.

При этом он подчеркнул, что разговоры об антироссийской политике не имеют оснований.

«В Кыргызстане нет никого, кто бы говорил о событиях 1916 года в антироссийской риторике. К русским людям, русской культуре в Кыргызстане отношение самое доброжелательное», — отметил Жээнбеков.

Также он рассказал, что Россия помогает Киргизии в борьбе с терроризмом, под прицелом которого оказалась Центральная Азия.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Центральная Азия в прицеле террористов

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