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Мужчина похитил деньги у приятеля в Севастополе

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Мужчина похитил деньги у приятеля, который пускал его ночевать к себе в Севастополе, сообщила пресс-служба отделения МВД России по Балаклавскому району.

В полицию с заявлением о том, что у него из частного дома было похищено 45 тыс. рублей, обратился 45-летний мужчина, житель Севастополя. Злоумышленник проник в дом через окно, когда хозяина не было дома, сообщило ИА SevastopolMedia.

В ходе следственных работ было выяснено, что деньги у потерпевшего забрал 18-летний мужчина, который хорошо знал потерпевшего и часто ночевал у него в доме. Подозреваемый был задержан. Деньги он потратил. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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