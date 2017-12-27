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Новогодняя ночь продлится дольше для транспорта в Краснодаре

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Новогодняя ночь продлится дольше для общественного транспорта в Краснодаре, сообщила пресс-служба администрации города.

С 31 декабря на 1 января 2018 года внесены изменения в расписание наземного транспорта в городе. Транспорт, маршрут которого проходит через центральные улицы, в частности Театральную площадь, будет совершать рейсы до 01:30, сообщило ИА KrasnodarMedia.

Изменения внесены для удобства жителей города и гостей, так как на Театральной площади будет проводиться в новогоднюю ночь большое театрализованное представление. Автобусы будут совершать рейсы из центра Краснодара в другие микрорайоны.

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