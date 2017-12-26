Строительство перинатального центра в Якутске завершилось

Строительство перинатального центра на 130 мест в Якутске, Республика Саха, завершилось, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Строительство центра в условиях вечной мерзлоты завершилось и сейчас проходит финальную процедуру по получению лицензии и передаче его в собственность региона. Стоимость строительства составила более 3,5 млрд рублей, сообщило ИА YakutiaMedia.

Перинатальный центр имеет важное значение для мам и детей. Он оказывает медицинскую помощь женщинам и новорожденным в случае сложных патологий или рисков их возникновения.