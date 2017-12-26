Две женщины напали на прохожую возле торгового центра в Уссурийске

Две женщины напали на прохожую возле торгового центра на улице Чичерина в Уссурийске, сообщила пресс-служба Росгвардии.

В полицию обратилась 20-летняя девушка с заявлением о том, что на нее напали и отобрали кошелек две женщины. Девушка рассказала, что возле торгового центра одна незнакомая женщина толкнула ее в спину, а другая вырвала из рук кошелек, после чего незнакомки покинули место преступления, сообщило ИА Ussurmedia.

В ходе разыскных мероприятий подозреваемые были найдены и доставлены в отделение полиции, при них находился украденный кошелек. В отделении их опознала потерпевшая. По факту случившегося проводится проверка.