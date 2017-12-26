Украина в феврале 2018 года подаст меморандум о нарушении РФ морского права

Меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву передаст в Международный арбитражный суд Украина.

Информацию об этом распространила представитель МИД страны по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Мы завершаем нашу работу по поводу меморандума по морской конвенции, и он будет представлен на рассмотрение арбитража в феврале следующего года», — цитирует ее ТАСС.

Украина требует прекратить нарушения ее прав на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах и компенсировать ущерб, якобы нанесенный ей.

29 ноября Киев потребовал немедленно остановить строительство Крымского моста путем ввода дополнительных антироссийских санкций как государства, а также против физических лиц и компаний, которые имеют отношение к его строительству. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его мнению, это возможно только под давлением международных партнеров Украины.