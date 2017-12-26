Новый подземный переход построят на тюменском вокзале

В 2018 году власти Тюменской области намерены завершить строительство крытого пешеходного перехода между пассажирскими платформами и зданием вокзала Тобольск. Также начнется создание нового надземного перехода на вокзале станции Тюмень. Переходы проектируются с учетом потребностей маломобильных групп населения и будут оборудованы лифтовыми подъемниками. Об этом сообщает megatyumen.ru.

Напомним, в сентябре в Сибири началась масштабная реконструкция железнодорожных вокзалов. В проекты включены замена изношенных коммуникаций и световых табло, организация безбарьерной среды и установка новых комфортных сидений. Вокзал Улан-Удэ украсят традиционными бурятскими атрибутами по просьбе главы Бурятии. Работы будут проведены в рамках масштабной реконструкции всего восточного железнодорожного сообщения. Вслед за Улан-Удэ будут обновлены станции в Иркутске и других городах Сибири.