Спортивный Новый год с «Известиями»

Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Россия–Швеция

Традиционно главным новогодним турниром в мировом спорте является молодежный чемпионат мира по хоккею. Причем на этот раз российской сборной не просто придется отмечать праздник вдали от дома. Хоккеисты лишатся и шанса поднять бокал шампанского под бой курантов: уже через четыре часа после наступления полуночи по московскому времени им предстоит выйти на лед арены в Баффало на заключительную игру группового турнира против команды Швеции. После стартового поражения от чехов (4:5) встреча со скандинавами будет для подопечных Валерия Брагина крайне важной с точки зрения получения благоприятной сетки на плей-офф.

Матчи на вылет начнутся в ночь со 2 на 3 января, когда завершатся четвертьфиналы. Полуфиналы состоятся в ночь с 4 на 5 января, а уже через сутки болельщиков ждут игры за третье место и финал.

1 января, 04:00. «КиБэнк Центр» (Баффало, США). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Лыжные гонки. «Тур де Ски»

Фото: ТАСС/Carl Sandin Сергей Устюгов

Традиционная новогодняя многодневная лыжная гонка проводится в 12-й раз и уже стала одной из самых ярких частей сезона, сопоставимой по популярности с Олимпиадой и чемпионатом мира. Нынешний розыгрыш имеет особый статус ввиду предстоящих Игр в Пхенчхане. Кроме того, российским болельщикам будет интересно увидеть, сохранит ли действующий победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов свой титул. Он не первый российский лыжник, выигравший эту гонку: в 2013 году успех праздновал Александр Легков. При этом Сергей Устюгов сейчас является автором рекорда по количеству выигранных этапов в одном розыгрыше. В прошлом году на счету 26-летнего спортсмена оказалось пять побед из шести возможных.

Ленцерхайде (Швейцария). 30 декабря, спринт, свободный стиль: 15:00, женщины; 17:00, мужчины. 31 декабря, индивидуальная гонка, классический стиль: 12:30, женщины; 15:00, мужчины. 01 января, гонка преследования: 12:30, женщины; 15:00, мужчины.

Оберстдорф (Германия). 03 января, спринт, классический стиль: 15:00, мужчины; 17:00, женщины. 04 января, масс-старт, свободный стиль: 15:00, мужчины; 17:00, женщины.

Валь Ди Фьемме (Италия). 06 января, масс-старт, классический стиль: 12:30, женщины; 15:00, мужчины. 7 января, гонка преследования: 12:30, женщины; 15:00, мужчины.

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Биатлон. Четвертый этап Кубка мира

Фото: ТАСС/Martin Schutt

Как обычно, из новогодней спячки спортсмены-зимники со всего мира выйдут в конце первой недели января. Биатлонисты по традиции вступят в новый календарный год на этапе в Оберхофе. Именно на нем начнется реальная подготовка к Олимпиаде в Пхенчхане. Особенно сложно придется спортсменам из России, которые в декабре провалили первые три этапа — в январе психологическое давление может усугубить и неопределенность с приглашениями на соревнования в Южной Корее, которые Международный олимпийский комитет (МОК) будет рассылать по одному ему понятным принципам.

4 января, 14:30, спринт, женщины. 5 января, 16:15, спринт, мужчины. 6 января, гонка преследования: 14:15, женщины; 17:00, мужчины. 7 января, эстафета: 13:30, женщины; 16:30, мужчины. DKB-Ski-Arena (Оберхоф, Германия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. ЦСКА (Москва) – «Йокерит» (Хельсинки), «Спартак» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа), «Металлург» (Магнитогорск) – «Локомотив» (Ярославль)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Уже в первые дни нового года в Москве и других городах страны возобновятся матчи КХЛ. Именно в первом месяце 2018 года определится большинство участников плей-офф, поскольку 28 января регулярный чемпионат уйдет на месячный перерыв, связанный с Олимпиадой. Большинство игр конца февраля – начала марта станут простой формальностью.

Помимо центральной встречи двух лидеров Западной конференции — ЦСКА и «Йокерита», в Москве также пройдут ключевые матчи для «Спартака», борющегося за участие в Кубке Гагарина, а в Магнитогорске состоится классическое противостояние «Металлурга» и «Локомотива».

3 января, 17:00, ЦСКА–«Йокерит», ЛДС ЦСКА (Москва). 4, 6 января, 17:00. «Спартак» – «Салават Юлаев», «Спартак»–«Ак Барс», «ВТБ Ледовый дворец» (Москва). 5 января, 15:00, «Металлург»–«Локомотив», «Арена Металлург» (Магнитогорск). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и КХЛ

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