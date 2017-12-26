Названы лауреаты правительственной премии в области культуры

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении правительственных премий в области культуры за 2017 год. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«За 2017 год присуждено 12 премий правительства в области культуры. Премии присуждаются за произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества», — сказано в документе.

В частности, премиями были удостоены режиссер Станислав Говорухин и группа создателей фильма «Конец прекрасной эпохи», гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и сотрудники галереи, режиссер Андрей Кончаловский, актриса Юлия Высоцкая, актер Александр Домогаров. Посмертно премия была присуждена поэту Евгению Евтушенко.

В списке лауреатов — худрук Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» им. А. Миронова Рудольф Фурманов, Сурен Шаумян и Алексей Литвинов за создание Академии кинематографического и театрального искусства писатель Алексей Варламов, режиссер Константин Феоктистов.

Также были награждены руководитель проекта «Многоликая Россия» Анатолий Цеп, архитекторы бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» за работу над «Новой сценой Александрийского театра» и создатели детской историко-патриотической телеигры «Знамя Ермака» Омской региональной телерадиовещательной компании.

Согласно распоряжению, Минкультуры РФ обеспечит изготовление почетных знаков и дипломов для лауреатов, их вручение и перечисление денежной части премии в размере 2 млн рублей каждая.

В октябре Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 26 ученым премии правительства в области науки и техники за 2017 год. Наград были удостоены работы по безопасной и эффективной энергетике, агропромышленному комплексу, медицине, космосу.