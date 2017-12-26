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Завершилась установка ледяных скульптур в Мурманске

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Установка ледяных фигур и горок завершилась сегодня, 26 декабря, во всех округах Мурманска в рамках подготовки к Новому году. Все установленные ледяные фигуры имеют подсветку и освещаются специальными прожекторами. В общей сложности в городе установлено 17 сооружений из льда, сообщило ИА «Би-порт».

Тематической направляющей для создания композиций в этом году послужили русские народные гуляния. Изо льда изваяли матрешек, ряженых скоморохов, дымковские игрушки, некоторых героев сказок, ну и, конечно же, Деда Мороза со Снегурочкой.

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