Более 10 заповедников планируется создать в Московской области

12 особо охраняемых природных территорий появится или будет реорганизовано в Подмосковье в 2018 году. Изменения коснутся заказников «Малодубненский», «Долина Москвы-реки между дер. Красный Стан и Старо-Николаево», «Болото Святище», «Озеро Заболотское и его окрестности», «Москворецкий пойменный заказник» и памятника природы «Полосненский». Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Кроме того, заказники «Тесовский лес», «Леса Борисовского лесничества», «Саньковский», прибрежные рекреационные зоны «Сходненская» и «Озера Большое и Малое Соколово», а также «Озеро Подтеребово» получат статус ООПТ.

Ранее в декабре министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган рассказал журналистам, что в Московской области будет сформирована дирекция по особо охраняемым природным территориям. Он отметил, что правительство Московской области поддержало Министерство экологии. Персонал дирекции, как уточняется, будет следить за сохранением и своевременной уборкой территорий.

По состоянию на конец 2015 года на территории России действовало 104 государственных природных заповедника.