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Захарченко помиловал украинских пленных перед обменом с Киевом

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко распорядился помиловать украинских пленных, которые содержатся на территории республики и будут переданы Киеву.

«Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых будем менять», — приводит его слова «РИА Новости».

Как уточняет Захарченко, обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря около 13:00 мск.

25 декабря Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о согласовании условий обмена. Переговоры проводили лидеры ЛНР, ДНР и движения «Украинский выбор».

Так, в канун Нового года и православного Рождества планируется вернуть на Украину 74 бойца ВСУ и 306 человек передать ДНР и ЛНР.

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