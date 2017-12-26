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Две мини-больницы открылись в Липецкой области

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В селах Пушкино Добринского района и Синявке Грязинского района Липецкой области начали работу мини-больницы. Кабинеты врачей общей практики оборудованы всем необходимым для первичной диагностики и лечения, в том числе кардиовизорами и современными стоматологическими установками с сенсорными кнопками управления, дистилляторами воды.

В учреждениях есть лаборатории, где проверяют экспресс-анализы, приборы способны показать даже надвигающиеся инсульт и инфаркт. Для крайних случаев предусмотрены дефибрилляторы. В мини-больницах дежурят бригады скорой помощи. Об этом сообщает Lipetskmedia.

Ранее сообщалось, что первыми участниками пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в Ельце стали районная и городская детская больницы. Новые технологии позволят сократить очереди на прием к врачу и на инструментальные исследования. В частности, в двух учреждениях Ельца будет создана открытая регистратура. Для пациентов организован call-центр, операторы которого записывают жителей на прием и принимают вызовы врачей на дом. Внедрено оповещение посредством SMS-сообщений для приглашения на прививки, диспансерные и профилактические осмотры. В Липецкой области проект начал действовать в 2017 году.

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