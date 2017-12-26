Сын Шаинского подтвердил кончину композитора

Композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни.

Эту информацию подтвердил его сын Вячеслав Шаинский во вторник, 26 декабря.

Владимир Шаинский умер в ночь на 25 декабря, отмечает «РИА Новости».

Сын композитора рассказал, что он не справился с последствиями операции, сделанной ему из-за онкологического заболевания.

Известность композитору принесла музыка к детскому кино и мультфильмам. Несколько поколений советских людей выросли на песнях «Голубой вагон» и «Пусть бегут неуклюже», «Белые кораблики» и песня про маму мамонтенка. Всего Шаинский написал более 400 песен.

Портал iz.ru сообщил, что Союз композиторов выразил соболезнования в связи с кончиной российского композитора Владимира Шаинского.