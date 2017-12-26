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Соцрасходы в Москве выросли почти в два раза с 2010 года

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Расходы бюджета Москвы на социальные нужды выросли почти в два раза с 2010 года, сообщил на своем персональном сайте мэр столицы Сергей Собянин.

«С 2010 по 2018 год социальные расходы городского бюджета выросли с 216 до 393 млрд рублей, то есть в 1,8 раза. При этом и федеральная пенсия индексировалась высокими темпами. Когда же индексация на федеральном уровне снизилась, мы резко нарастили городские выплаты, что вполне логично», — сказал он.

Мэр добавил, что с 1 января 2018 года ежемесячное пособие нуждающимся матерям-одиночкам с детьми до трех лет составит 15 тыс. рублей в месяц. Также вырастут от двух до пяти раз пособия многодетным и семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Кроме того, в следующем году минимальный размер пенсии с доплатой повышается на 3 тыс. рублей — до 17,5 тыс. рублей. В два раза повысят и выплаты ветеранам труда и войны, труженикам тыла, пострадавшим от репрессий, а также юбилярам супружеской жизни.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Москве в уходящем году построили 8 млн кв. м недвижимости.

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