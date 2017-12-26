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Женщина-гипнотизер осуждена за мошенничество на Алтае

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Женщина-гипнотизер осуждена за мошенничество в селе Залесово в Алтайском крае, сообщила прокуратура региона.

Жительница села Залесово осуждена за четыре случая мошенничества и одну кражу. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года, сообщило altapress.ru.

Случаи мошенничества проводились осужденной в период с мая по август 2017 года. Гипнотизер выбирала женщин-пенсионерок и под предлогом снятия порчи втиралась к ним в доверие и попадала в дом.

Лишь после того, как женщина покидала дом, пострадавшие обнаруживали, что пропали вещи, которые они сами и отдавали ей. Таким же образом осужденная заполучила мобильный телефон в одном из магазинов, что по делу проходит как кража.

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